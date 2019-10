O Dow Jones encerrou a somar 0,43% para 27.189,06 pontos, perto do seu máximo de todos os tempos, marcado a 16 de julho nos 27.398,68 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 subiu 0,33% para 3.046,77 pontos, o mais elevado valor de fecho de sempre, tendo durante a sessão atingido um novo máximo histórico nos 3.048,22 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,33% para 8.303,98 pontos, muito perto do seu recorde de sempre, atingido no passado dia 26 de julho nos 8.339,64 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico oscilaram entre ganhos e perdas ao longo da sessão e chegaram mesmo a negociar no vermelho depois de a Reserva Federal norte-americana anunciar o esperado corte de 25 pontos base da taxa diretora.

Mas entretanto o presidente da Fed falou e os investidores aplaudiram, com os principais índices a girarem para terreno positivo. Jerome Powell disse que não haverá quaisquer subidas de juros enquanto a inflação se mantiver persistentemente baixa.

O banco central, recorde-se, tem uma meta de 2% para a inflação, patamar que tem estado longe de alcançar.

"Tratou-se de um sinal ténue, porque as portas continuam claramente abertas para mais cortes de juros, atendendo aos riscos que persistem. Contudo, a fasquia para reduções adicionais da taxa diretora baixou. Penso que se nada de ‘mau’ acontecer, a Fed manterá os juros durante pelo menos algumas reuniões", comentou à Bloomberg uma estratega do UBS Wealth Management, Leslie Falconio.

Os investidores aguardavam com expectativa pelos resultados da Apple e do Facebook, a serem reportados após o fecho de Wall Street.



A conter o entusiasmo na negociação bolsista nos Estados Unidos esteve a notícia de que o Chile cancelou a reunião do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), prevista para o próximo mês - e que seria onde os EUA e a China pretendiam assinar um acordo comercial parcial. Ainda assim, a Casa Branca disse que esperaassinar o referido entendimento parcial ainda em novembro.