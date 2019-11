Trump: Reunião com Powell foi "muito boa e cordial"

"Acabou uma reunião muito boa e cordial na Casa Branca com Jay Powell". Foi assim que o presidente dos Estados Unidos informou, através do seu Twitter, que se reuniu com o presidente da Reserva Federal dos EUA, Jerome Powell e com o secretário do Tesouro norte-americano Steven Mnuchin, num ano marcado por duras críticas da Casa Branca à atuação do banco central do país.





A reunião, que decorreu nesta segunda-feira, dia 18 de novembro, a convite do presidente dos Estados Unidos, serviu para discutirem taxas de juros, a força do dólar e até a guerra comercial com a China, que dura há quase dois anos.