Powell empurra Wall Street para novos recordes

Foi a partir de Jackson Hole, no Wyoming, que veio o impulso a Wall Street para novos máximos históricos no caso do S&P 500 e do Nasdaq Composite. O Dow Jones foi menos exuberante nos ganhos e apenas se reaproximou dos recordes fixados já este mês.O Dow Jones subiu 0,69%, para os 35.455,80 pontos, voltando a reduzir a distância para o máximo absoluto de 16 de agosto, quando tocou os 35.631,19 pontos.O S&P 500 avançou 0,88% até aos 4.509,37 pontos, um novo recorde de fecho. Durante a negociação o índice alargado tocou os 4.513,33 pontos, um máximo de intraday.Mas as indicações de Jerome Powell , presidente da Fed, de que a retirada gradual dos estímulos à economia poderá começar ainda este ano deu asas principalmente ao setor tecnológico. Assim, o Nasdaq Composite subiu 1,23%, para os 15.129,50 pontos, isto depois de ter tocado os 15.144,48 pontos, máximos de fecho e de intraday, respetivamente.