Powell admite cortar compra de dívida já este ano

As atas da reunião de julho da Fed revelaram que o debate sobre quando e como reduzir os 120 mil milhões de dólares em compras mensais de dívida aqueceu, com vários membros do executivo a mostrarem-se favoráveis a um corte dos apoios ainda este ano. E vários membros no seio do banco central têm vindo a público defender uma atuação imediata do banco central neste sentido. Ainda hoje, quando o simpósio já tinha começado, Raphael Bostic, líder do banco central de Atlanta, disse à Reuters que seria "razoável" se a Fed começasse a reduzir as compras já em outubro deste ano. "Temos vindo a dizer que iríamos manter a nossa compra de ativos à velocidade atual até vermos progresso substancial em direção aos nossos objetivos de máximo emprego e estabilidade de preços, estabelecidos em dezembro (...). A minha visão é que esse progresso substancial foi atingido para a inflação. É também claro que tem havido um claro progresso no objetivo de máximo emprego", continua Powell.Atualmente, o programa de compras de ativos está a disparar a um ritmo de 120 mil milhões de dólares a cada mês, numa altura em que as taxas de juro diretoras estão ainda em mínimos no intervalo entre 0% e 0,25%. Mas com a inflação a galopar (5,4% em julho vs homólogo) e a economia do país a responder de forma célere (crescimento de 6,5% no segundo trimestre deste ano). Contudo, o novo surgimento de novos casos de covid-19 no país, que superaram os 150 mil diários na semana anterior, pode complicar as contas da Fed.Powell foi responsável por fazer engordar o balanço da Fed para um ponto em que nunca esteve: tem mais de 8 biliões de dólares no bolso. Desde que começou a pandemia, os quatros maiores bancos centrais do mundo (Reserva Federal dos EUA, Banco Central Europeu, Banco do Japão e Banco Popular da China) compraram 10 biliões de dólares em dívida das respetivas regiões . Só os primeiros dois são responsáveis por 80% da emissão de todo este montante.