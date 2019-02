PSI-20 abre com ganhos de 0,5% em linha com otimismo da Europa

A bolsa nacional abriu em alta esta quinta-feira, 14 de fevereiro, depois de ter descido mais de 1% na última sessão. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, nove estão em alta, cinco em queda e quatro inalteradas.





O PSI-20 valoriza 0,45% para 5.093,66 pontos, em linha com a tendência positiva que está a marcar este arranque de sessão na Europa.





Os investidores estão a refletir o otimismo em torno das negociações entre os Estados Unidos e a China, que poderão ser prolongadas por mais dois meses, para facilitar um entendimento que ponham fim à guerra comercial.





Essa possibilidade estará a ser considerada pelo presidente dos Estados Unidos, segundo avançou a Bloomberg esta quinta-feira.





Por outro lado, foi revelado que as exportações chinesas cresceram inesperadamente em janeiro, e que a Alemanha, apesar de ter estagnado no quarto trimestre do ano passado, acabou por escapar à recessão técnica.





Por cá, são os pesos pesados que estão a animar o PSI-20, com destaque para a EDP, que avança 0,88% para 3,21 euros, e para a Galp, que valoriza 0,32% para 13,945 euros, a beneficiar dos ganhos de 1% do petróleo nos mercados internacionais.





A contribuir para a subida do PSI-20 estão ainda o BCP, que avança 0,26% para 22,9 cêntimos, a Jerónimo Martins, que ganha 0,67% para 12,785 euros, e a Navigator, que soma 0,72% para 4,18 euros, recuperando parte da descida registada na sessão de ontem.