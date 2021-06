PSI-20 abre positivo com energia a suportar ganhos

O PSI-20 iniciou a sessão desta quinta-feira em terreno positivo com o PSI-20 a avançar 0,15%, para os 5.168,03 pontos.Após a queda de mais de 1% da véspera, o principal índice da Bolsa portuguesa arranca no verde impulsionado pelo setor da energia.As ações da Galp sobem 0,94%, para 10,22 euros, enquanto a EDP Renováveis ganha 0,37%, para os 18,80 euros. Também a EDP sobe 0,04%, cotando nos 4,532 euros. A destoar, entre as energéticas, está a REN, que cede 0,22%, para os 2,285 euros.O retalho também arrancou com nota positiva: a Sonae avança 0,25%, para 0,789 euros, e a Jerónimo Martins sobe 0,19%, até aos 15,85 euros.Nota ainda para os ganhos de 0,35% dos CTT e a subida de 0,14% da Navigator.