PSI-20 abre semana em alta com a maioria das cotadas no verde

A bolsa nacional está a negociar em alta esta segunda-feira, 18 de março, com o PSI-20 a valorizar 0,40% para 5.260,84 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 14 estão a subir, duas a descer e duas inalteradas.





A praça portuguesa abre, assim, a semana com um tom otimista depois de, na sexta-feira, a agência de notação financeira Standard & Poor’s ter subido o rating de Portugal em um nível, o que já levou os juros d dívida soberana a dez anos a atingirem hoje um novo mínimo histórico nos 1,304%.





Na Europa, as bolsas estão quase inalteradas, depois de, na sexta-feira, o S&P500 ter completado a melhor semana desde novembro, e os principais índices chineses terem fechado a sessão de hoje em máximos de quase seis meses e meio, animados pelos estímulos anunciados pelo governo chinês – que incluem uma descida dos impostos – e pela expectativa de que a Fed vai reiterar a sua postura "paciente" no que respeito à subida dos juros.





Por cá, o BCP está entre as cotadas que mais animam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya avança 0,66% para 23,01 cêntimos, contagiado pelos ganhos do setor na Europa, que estão a ser liderados pelos alemães Deutsche Bank e Commerzbank, depois de terem anunciado este domingo que aprovaram o início das negociações formais para a fusão entre as duas instituições, que poderá dar origem ao maior quarto banco europeu.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão ainda as cotadas do grupo EDP, a Galp Energia e a Semapa. A EDP soma 0,63% para 3,332 euros, a EDP Renováveis valoriza 0,51% para 8,80 euros, a Galp ganha 0,35% para 14,36 euros e a Semapa avança 1,73% para 15,26 euros.