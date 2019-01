PSI-20 acompanha otimismo da Europa com JM e Galp a subir mais de 1%

A bolsa nacional está a valorizar pela segunda sessão consecutiva, num dia em que as praças europeias estão a ser animadas pela possibilidade de acordo entre os EUA e a China para pôr fim à guerra comercial.

A bolsa nacional está a negociar em alta esta sexta-feira, 18 de janeiro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a valorizar 0,63% para 5.061,21 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 11 estão em alta, cinco em queda e duas inalteradas.





A praça de Lisboa acompanha, desta forma, a tendência positiva das congéneres europeias, numa sessão em que os mercados bolsistas estão a ser animados pela notícia de que os Estados Unidos estão a considerar retirar as tarifas impostas sobre as importações chinesas para facilitar um acordo com Pequim.





Segundo avançou o The Wall Street Journal, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, já apresentou uma proposta nesse sentido, para dar à China motivos para fazer concessões mais alargadas e ir ao encontro das pretensões dos Estados Unidos que dizem respeito não só às trocas comerciais, como também à propriedade intelectual, política industrial e segurança cibernética.