PSI-20 acompanha pessimismo da Europa e cai para mínimos de Março

Foi mais um dia de perdas para a bolsa nacional, que encerrou em terreno negativo esta quarta-feira, 5 de Setembro, pela sétima sessão consecutiva. O PSI-20 desceu 1,39% para 5.294,33 pontos, o valor mais baixo desde 23 de Março. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, apenas três escaparam às perdas: o BCP, a Semapa e a REN.

A sessão desta quarta-feira está a ser marcada por fortes descidas nas bolsas mundiais, devido à turbulência que abala os mercados emergentes e aos receios de uma escalada na guerra comercial. Isto porque termina amanhã o período de consulta pública sobre o plano de Trump de impor novas tarifas sobre 200 mil milhões de dólares de bens da China, e o presidente dos Estados Unidos já avisou que pretende avançar com a medida após este período.

Por outro lado, assiste-se a um verdadeiro sell-off nos mercados emergentes, depois de a África do Sul ter revelado que a economia entrou em recessão no segundo trimestre, o que acelerou a queda do rand. É mais um foco de preocupação nos emergentes, que se junta aos receios em torno de países como o Brasil, a Turquia e a Argentina.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desliza 0,98% para 376,09 pontos – o valor mais baixo em dois meses – penalizado sobretudo pelas empresas do sector dos media, petróleo e gás e pelas tecnológicas. Estas empresas estão a ser arrastadas pelo desempenho do Twitter, que afunda mais de 6%, no dia em que responsáveis desta rede social, e também do Facebook, vão testemunhar no Congresso.

Em Lisboa, duas cotadas do PSI-20 atingiram mínimos de mais de um ano: a Sonae e a Mota-Engil. A retalhista encerrou o dia a cair 0,98% para 91,05 cêntimos, depois de ter tocado nos 90,6 cêntimos, um novo mínimo de Junho do ano passado. Já a construtora desvalorizou 4,32% para 2,325 euros, o valor mais baixo desde o final de Agosto do ano passado.

A contribuir para a queda do PSI-20 estiveram também a Jerónimo Martins, a Galp Energia e as cotadas do grupo EDP. A Jerónimo Martins perdeu 2,81% para 12,435 euros, a Galp deslizou 3,66% para 16,835 euros, a EDP caiu 0,75% para 3,305 euros e a EDP Renováveis desvalorizou 1,12% para 8,35 euros.

As únicas cotadas que escaparam às perdas foram o BCP, com uma subida de 0,04% para 25,03 cêntimos, a Semapa, com uma valorização de 1,14% para 17,70 euros, e a REN, que encerrou inalterada em 2,424 euros.

(Notícia actualizada às 16:55)