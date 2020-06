PSI-20 acompanha quedas da Europa com BCP e energia a pressionar

A bolsa nacional abriu em queda esta quinta-feira, 4 de junho, com o PSI-20 a desvalorizar 0,65% para 4.606,18 pontos.





O PSI-20 recua assim de máximos de três meses, atingidos na sessão de ontem, à semelhança do que acontece com os principais índices europeus.





O Stoxx600, índice de referência para a região, subiu cerca de 5% esta semana para o valor mais alto desde março, mas segue hoje no vermelho, com os investidores cautelosos à espera da decisão do BCE. De acordo com a Bloomberg, a expectativa do mercado é a de que o banco liderado por Christine Lagarde aumente o pacote de estímulos de emergência, atualmente no valor de 750 mil milhões de euros.





Por cá, o BCP, a Nos e as cotadas do setor da energia são as que mais penalizam o PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya desliza 1,29% para 11,45 cêntimos, depois de ter valorizado mais de 20% esta semana. Já a Nos cede 1,44% para 3,960 euros.





Na energia, a EDP cai 0,27% para 4,359 euros, a EDP Renováveis perde 1,28% para12,30 euros e a Galp Energia desvaloriza 0,47% para 11,695 euros, alinhada com a descida de mais de 1% do petróleo nos mercados internacionais.





Em terreno negativo segue também a Sonae, a perder 0,56% para 70,8 cêntimos, depois de o CaixaBank/BPI ter cortado ontem o preço-alvo para as ações de 1,45 para 1,10 euros.





Pelo contrário, com sinal positivo seguem a Jerónimo Martins, Ibersol, Navigator e Corticeira Amorim. Esta última avança 0,53% para9,40 euros, depois deter anunciado esta manhã que vai manter a proposta de pagar um dividendo de 18,5 cêntimos por ação.