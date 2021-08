PSI-20 arranca a subir 0,21%, com CTT em destaque

Leia Também Espanha já representa quase metade das encomendas dos CTT

A bolsa de Lisboa arranca a última sessão desta semana, a primeira de agosto, a subir 0,21% para 5.142,97 pontos. Esta sexta-feira, os investidores na Europa estão atentos à evolução da pandemia e à expansão da variante delta, à procura de sinais sobre como um aumento de casos poderá refletir-se na recuperação económica.Em Lisboa, das 18 cotadas que compõem o índice, 10 abriram a subir, 5 inalteradas e 3 a cair.No arranque da sessão, os CTT sobem 2,85% para 4,51 euros. Ontem foram divulgadas as contas do semestre, com os Correios a reportarem que passaram de prejuízos a lucros de 17,2 milhões de euros no semestre.Já nos pesos-pesados do índice, tanto a Jerónimo Martins como a EDP abriram no vermelho. A dona do Pingo Doce cede 0,17%, a cotar nos 17,265 euros, e a elétrica cai 0,07% para 4,482 euros.O BCP, a EDP Renováveis e a Galp arrancaram a sessão em alta ligeira, a apreciar 0,16%, para 12,39 cêntimos, 0,10% para 20,42 euros, e 0,21%, para 8,436 euros, respetivamente.No retalho, a Sonae começou o dia no vermelho, a depreciar 0,18%, para 82,75 cêntimos.(Notícia atualizada)