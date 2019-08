PSI-20 arranca a subir na última sessão de um mês vermelho

A bolsa nacional abriu a valorizar 0,44% para os 4.834,73 pontos na última sessão do mês. Apesar disso, o PSI-20 acumula uma desvalorização de 3,5% em agosto, o pior desempenho desde maio.





Além disso, em Itália, perspetiva-se a formação de um Governo de coligação entre o Partido Democrata e o Movimento 5 Estrelas, afastando a Liga de Matteo Salvini. O atual primeiro-ministro demissionário, Giuseppe Conte, está mandatado pelo Presidente italiano para formar um Executivo que complete a legislatura.Em Lisboa, a maior parte (7) das cotadas segue em baixa, seis valorizam e cinco encontram-se inalteradas. Nas subidas o destaque vai para a Jerónimo Martins cujas ações valorizam 1,14% para os 14,76 euros, após a Goldman Sachs ter elevado a avaliação dos títulos da retalhista para 16,5 euros. O banco elogia o desempenho do negócio da Jerónimo Martins na Polónia.



Também em alta está o BCP com as ações a subir 0,21% para os 19,2 cêntimos. "O BCP continuará a negociar de forma volátil enquanto que a questão da conversão dos empréstimos em Francos Suíços em Zloty não ficar esclarecida", consideram os analistas do BPI no diário de bolsa.



Ainda em alta estão também os títulos da Pharol que valorizam 0,74% para os 10,88 cêntimos, após se saber que a cotada comprou mais ações próprias esta semana. Além disso, a CMVM suspendeu os direitos de votos do empresário Nelson Tanure na Pharol, por falta de transparência nas suas participações.



Já as ações da EDP Renováveis estão inalteradas nos 9,75 euros num dia em que a empresa de energias renováveis assegurou um contrato de 15 anos no leilão português de energia solar para a venda de eletricidade produzida pelo projeto solar Ribatejo.



Em queda está a casa-mãe, a EDP, cujos títulos desvalorizam 0,35% para os 3,389 euros. A Semapa segue a desvalorizar 0,66% para os 11,98 euros e a Altri cede 0,18% para os 5,62 euros.



Fora do PSI-20, nota para os títulos da Cofina, empresa que detém o Jornal de Negócios, que acumulam já seis sessões consecutivas de quedas, perdendo quase toda a valorização na sequência do anúncio de que está em negociações "exclusivas" para adquirir a Media Capital, dona da TVI e da Plural.



(Notícia atualizada às 8h18 com mais informação)