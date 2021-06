PSI-20 arranca o dia em terreno positivo com maioria das cotadas em alta

O PSI-20 iniciou a sessão desta quinta-feira, feriado em Portugal, em terreno positivo. O índice da bolsa portuguesa avança 0,13%, para os 5.120,29 pontos, acompanhando o sentimento das principais praças europeias num dia em que os olhos estão postos na reunião do BCE e nos dados da inflação nos Estados Unidos.Nos primeiros instantes de negociação eram 12 as cotadas em alta, enquanto três seguiam inalteradas e outras três apresentavam quedas.A liderar os ganhos estava a Novabase, com uma subida de 2,16%, para os 4,25 euros. A Nos avança 0,81%, para os 2,98 euros, enquanto a Semapa valoriza 0,71%, cotando nos 11,76 euros, animada pela compra de ações da Sodim já após o final da OPA sobre a empresa.No setor energético, a EDPR sobe 0,58%, a REN ganha 0,44%, enquanto a EDP desliza 0,13% e a Galp perde 0,23%.