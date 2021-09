Bolsa de Lisboa pintada a verde. Pesos pesados arrancam a sessão a negociar positivos

A bolsa de Lisboa abriu em alta, num dia em que as empresas que mais dão força ao principal índice português arrancaram todas a negociar no verde.A capital portuguesa segue a tendência europeia. Esta manhã as principais praças do velho continente estão positivas e o STX600, o índice que agrega as maiores empresas da Europa, arrancou a sessão a subir 0,51%.

O PSI-20 ganha 0,44% para 5.371,67 pontos, com quase todas as cotadas em terreno positivo. São 13 as que estão a puxar para cima e cinco as que se mantêm inalteradas. Nenhuma está, nesta altura, em tendência negativa.Fora do índice, a Greenvolt regista uma ligeira quebra, depois de vários dias consecutivos a iniciar a sessão no verde. A empresa de energias renováveis liderada por Manso Neto e que subirá ao PSI-20 na próxima semana, estava esta manhã a perder 0,31%, com cada ação a valer 6,38 euros.A Bolsa de Lisboa inverte assim o fecho negativo de quarta-feira, em que encerrou a sessão a ceder 0,78%, acompanhando a tendência de quedas verificada nas principais praças europeias.(Notícia atualizada com mais informação)