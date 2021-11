PSI-20 arranca semana no verde. Mota-Engil lidera ganhos

plano estratégico para 2022-2026, prevendo faturar nesse período mais de 3,8 mil milhões de euros.



A contrutora foi depois ultrapassada pela Sonae, que avançou 2,37%.



O grupo EDP também começou por negociar a verde, com a casa-mãe a subir 0,15% e o braço Renováveis a valorizar 0,90%, depois do CEO, Miguel Stilwell d'Andrade, ter vindo afirmar, no fim de semana, que acredita que as energias verdes vão conseguir absorver o impacto da atual crise energética e que não se vão verificar aumentos de preços. A EDP acabou, nos minutos seguintes, por cair para o lado das perdas.



Em relação à Semapa, os investidores também reagem bem à mudança de CEO, com a cotada a apreciar 0,32%. Ricardo Pires vai assumir a direção da empresa, depois da saída de João Castello Branco.



Jerónimo Martins e Galp são outros dois dos "pesos pesados" a negociar do lado dos ganhos, esta manhã. Já o BCP está a cair 0,57%.



Lisboa está, assim, alinhada com as restantes praças europeias, que negoceiam de forma mista, ainda a mostrar alguma instabilidade.



A segunda-feira arranca na Europa a refrear, depois da euforia das semanas anteriores, provocada pela época dos resultados das empresas e também pelas perspetivas animadoras para a economia deixadas pelos bancos centrais.



O Stoxx 600, índice que agrega as principais empresas do continente, estava um pouco acima da linha de água, a valorizar 0,06%.





(Notícia atualizada)

A Bolsa de Lisboa arrancou a semana no verde. O PSI-20 iniciou a sessão desta segunda-feira a valorizar 0,12%, para os 5651,12 pontos. Contudo, nos primeiros minutos da negociação, o principal índice português acabou por cair para terreno negativo.Das 19 cotadas no principal índice português, 11 subiam, seis desciam e duas mantinham-se inalteradas.A Mota-Engil liderava os ganhos na abertura, a apreciar 1,21%, depois do grupo ter divulgado, já esta manhã, o seu