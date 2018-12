PSI-20 cai pela segunda sessão em manhã de perdas generalizadas na Europa

A bolsa nacional está a negociar em queda esta sexta-feira, 14 de Dezembro, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a recuar 0,37% para 4.805,11 pontos. Das 18 empresas que compõem o principal índice nacional, 12 estão em queda, quatro em alta e duas inalteradas.





A praça de Lisboa acompanha, desta forma, a tendência negativa das congéneres europeias, depois de uma sessão de perdas na Ásia, motivadas pelos fortes sinais de travagem da segunda maior economia do mundo.





Na China, as vendas a retalho aumentaram 8,1%, em Novembro – o pior ritmo desde 2003 – enquanto a produção industrial subiu 5,4%, abaixo das estimativas dos analistas, e o registo mais fraco em quase três anos.





Os dados são conhecidos um dia depois de o BCE ter revisto em baixa o crescimento para a Zona Euro, em 2019, somando-se assim sinais preocupantes sobre a evolução da economia global.





Por cá, à excepção da Jerónimo Martins e da EDP, os pesos pesados da bolsa nacional estão todos em queda, como o BCP, que desliza 0,65% para 24,42 cêntimos, a EDP Renováveis, que desvaloriza 3,06% para 7,605 euros, e a Galp Energia, que desce 0,11% para 14,10 euros.





Também a Sonae cai 1,26% para 82,2 cêntimos, enquanto a Nos perde 0,66% para 5,25 euros.



Pelo contrário, com sinal positivo, destacam-se a Jerónimo Martins, com uma valorização de 1,46% para 10,45 euros, e a EDP, com uma subida de 0,42% para 3,102 euros.