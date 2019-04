Tiago Sousa Dias

anunciou o início de produção da segunda unidade do projeto Kaombo , em Angola. Já a contrariar a tendência no setor energético esteve a REN que apreciou 0,98% para 2,575 euros.

O PSI-20 fechou a sessão desta terça-feira, 2 de abril, a somar 0,54% para 5.287,05 pontos, com 10 cotadas em alta, sete em queda e uma inalterada no valor de fecho de segunda-feira, o que permitiu ao principal índice bolsista nacional tocar em máximos de praticamente duas semanas.Foi a sexta sessão consecutiva a negociar em alta por parte da bolsa lisboeta, o que representa a mais longa série de ganhos desde a sessão de 7 de janeiro em que também completou seis dias consecutivos em terreno positivo.A bolsa nacional acompanhou as subidas também registadas nas principais praças do velho continente, isto num dia em que o índice de referência europeu Stoxx 600 avançou para máximos de setembro sobretudo impulsionado pelos setores automóvel e da banca.No plano nacional foi o BCP que mais contribui para nova prestação positiva do PSI-20. O banco liderado por Miguel Maya valorizou 0,90% para 0,2349 euros, tendo mesmo transacionado em máximos de 7 de março.Destaque também para as fortes subidas da Jerónimo Martins, que avançou 1,25% para 13,355 euros, e da Nos, que subiu 2,25% para 5,91 euros. A operadora de telecomunicações valorizou pelo quarto dia seguido e tocou nos 5,915 euros por ação, a cotação mais alta desde novembro de 2016. A cotada liderada por Miguel Almeida tem vindo a registar fortes ganhos em 2019 e desde o início do ano acumula já uma valorização superior a 11% Nota positiva ainda para a Mota-Engil, que terminou o dia a crescer 2,64% para 2,174 euros, e para os CTT, com os correios nacionais a avançarem 1,22% para 2,646 euros.A travar uma maior subida do PSI-20 esteve sobretudo o grupo EDP, já que a elétrica liderada por António Mexia perdeu 0,23% para 3,518 euros, enquanto a EDP Renováveis recuou 1,16% para 8,50 euros. Continuando neste setor, a Galp Energia cedeu 0,03% para 14,46 euros, no dia em que a petrolífera(Notícia atualizada às 16:55)