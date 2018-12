PSI-20 com primeira subida em cinco sessões apoiado pelo BCP e energia

O PSI-20 encerrou a sessão desta quarta-feira, 19 de Dezembro, a somar 0,88% para 4.744,15 pontos, com 10 cotadas em alta e oito em queda. A bolsa lisboeta interrompeu assim uma série de quatro dias seguidos no vermelho, num dia em que o principal índice bolsista nacional acompanhou a tendência de ganhos que predominou na Europa.



Também o índice de referência europeu Stoxx 600 valorizou após quatro sessões em queda, a beneficiar das subidas verificadas na generalidade dos sectores europeus. Matérias-primas, telecomunicações e automóvel foram os sectores que mais contribuíram para as subidas registadas no Velho Continente.

Em Lisboa, o BCP e as cotadas do sector energético estiveram em especial destaque. Tanto o BCP como a EDP subiram 1,29% para 0,2364 euros e 2,989 euros, respectivamente, enquanto a EDP Renováveis avançou 1,12% para 7,665 euros e a REN cresceu 1,16% para 2,446 euros. Já a Galp Energia somou 1,23% para 13,975 euros, num dia em que a petrolífera chegou a negociar em mínimos de Julho de 2017.

Nota positiva ainda para o sector do retalho, com a Jerónimo Martins a apreciar 0,59% para 10,21 euros (a retalhista negociou em mínimos de Março de 2015 durante a sessão, para depois inverter e fechar pelo segundo dia seguido no verde) e a Sonae a ganhar 0,93% para 0,817 euros.

Também no sector do papel se registaram subidas expressivas, nomeadamente por parte da Altri (+3,99% para 5,73 euros) e da Semapa (+1,26% para 12,82 euros). Em sentido inverso negociou a Navigator que cedeu 0,23% para 3,488 euros.

A travar uma maior subida do PSI-20 esteve ainda a Mota-Engil e os CTT, com a construtora a perder 0,97% para 1,636 euros e os correios nacionais a resvalarem 1,57% para 3,14 euros.

(Notícia actualizada às 16:47)