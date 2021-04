PSI-20 completa maior série de ganhos desde dezembro com Semapa a valorizar quase 3%

A bolsa nacional completou esta quarta-feira, 7 de abril, a sétima sessão consecutiva de ganhos, a mais longa série de subidas desde o início de dezembro do ano passado.

Com 10 cotadas em alta e oito em queda, o PSI-20 valorizou 0,23% para 5.025,41 pontos, o valor de fecho mais elevado desde 22 de janeiro.

Na Europa, os principais índices seguem em queda ligeira, depois dos máximos históricos alcançados ontem, numa altura em que os investidores estão a aguardar pela divulgação das atas da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos.

Leia Também Semapa dispara 3,5% para máximos de um ano após subida de preço da OPA e dividendo acima do esperado

O sentimento dos investidores também está a ser penalizado pelas conclusões da Agência Europeia do Medicamento, que admite existir uma possível ligação entre a vacina da AstraZeneca e um tipo raro de coágulo sanguíneo no cérebro.

O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, desce 0,14% para 434,66 pontos, recuando assim do recorde de fecho de ontem, nos 435,26 pontos. Além do português PSI-20 só os índices do Reino Unido e França escapam às quedas.

Por cá, os ganhos foram impulsionados sobretudo pelo BCP e pela Semapa. O banco liderado por Miguel Maya somou 1,96% para 11,97 cêntimos, enquanto a Semapa ganhou 2,84% para 12,30 euros, depois de a Sodim ter aumentado ontem o preço oferecido na OPA para comprar a parte que ainda não detém na empresa de 11,40 euros para 12,17 euros. A este preço será subtraído o dividendo de 51,2 cêntimos caso a remuneração aos acionistas da Semapa seja paga antes da oferta chegar ao mercado.

Para os analistas do CaixaBank/BPI, o preço é "demasiado baixo" e limita as hipóteses desta operação vir a ser bem sucedida.

A contribuir para a subida do PSI-20 estiveram também a Galp e a Nos, com valorizações de 0,68% para 10,04 euros e 0,32% para 3,098 euros.

Fora do principal índice nacional destacou-se a Sonae Indústria, que encerrou a sessão com uma forte subida de 13,87% para 1,10 euros.