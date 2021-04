Semapa dispara 3,5% para máximos de um ano após subida de preço da OPA e dividendo acima do esperado

"holding" da família Queiroz Pereira - ter revisto em alta o preço da OPA (oferta pública de aquisição) sobre a posição que não detém na empresa.Agora, a "holding" da família Queiroz Pereira oferece 12,17 euros por ação, mais 6,75% do que os 11,40 euros anteriormente propostos , o que representa um prémio de 1,75% face à cotação de fecho da passada terça-feira, quando os títulos foram transacionados por 11,96 euros. Em relação à cotação da última sessão antes do anúncio preliminar da OPA (9,50 euros), feito a 18 de fevereiro, o prémio ascende a 28,1%.

Leia Também Holding da família Queiroz Pereira sobe preço da OPA sobre Semapa para 12,17 euros

Mas para além da revisão em alta do preço desta operação, os investidores estão hoje a aplaudir a distribuição de um dividendo muito superior ao que era esperado inicialmente. Segundo um consenso da Bloomberg, a Semapa deveria entregar cerca de 11 cêntimos por ação aos acionistas, referente à operação do ano passado.Este dividendo corresponde a 38,36% dos cerca de 106,6 milhões de euros de lucro obtidos em 2020 e apresenta uma rendibilidade 4,28% face à cotação de fecho de terça-feira (11,96 euros).A Semapa explica, no comunicado enviado ontem à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, que ao preço da OPA é subtraído o preço eventualmente a distribuir pelo dividendo, no caso de a operação de vir a realizar depois do pagamento aos acionistas.Assim sendo, quem detém ações da Semapa e aceitar a OPA vai receber 11,658 euros por ação, caso o dividendo seja entregue antes de a OPA se concretizar. Caso a empresa remunere os seus acionistas só depois de a OPA estar fechada, cada um deles recebe os 12,17 euros por ação, mas fica sem direito aos dividendos uma vez que deixa de possuir ações.