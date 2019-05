PSI-20 desce há sete sessões e negoceia em mínimos de mais de um mês

A bolsa nacional abriu esta sessão em baixa pela sétima sessão consecutiva. O PSI-20 desce 0,07% para os 5.229,39 pontos, negociando em mínimos de mais de um mês. Em causa está o nervosismo à volta da disputa comercial entre os EUA e a China. Ontem Wall Street registou a maior queda desde janeiro.

"Poderá existir uma propensão latente para os gestores de fundos diminuírem a sua exposição ao mercado bolsista, essencialmente por dois motivos", antecipavam os analistas do BPI no diário de bolsa desta quarta-feira, 8 de maio. Em causa está, em primeiro lugar, a redução do risco das carteiras e, em segundo lugar, a monetização dos ganhos deste ano que têm sido expressivos até ao momento.

Em Lisboa, o destaque vai para o BCP. Antes do início da sessão, a cotada revelou que o seu banco polaco melhorou o desempenho no primeiro trimestre. Bank Millennium obteve lucros de 160 milhões de zlótis (37,3 milhões de euros), um valor que corresponde a um crescimento de 3% face ao período homólogo.

No início da sessão, o BCP desvalorizava 0,08% para os 24,85 cêntimos, mas rapidamente inverteu para uma subida de quase meio por cento. Nas quedas destaca-se também a EDP Renováveis que desce 0,23% para os 8,58 euros. A cotada - que está a descontar o dividendo de 0,07 euros por ação hoje - também apresentou as contas dos primeiros três meses do ano.

A maior queda é protagonizada pela Altri, cotada que está há três sessões consecutivas a perder valor. A empresa cede 1,28% para os 6,56 euros. Também a Semapa está em queda.

Após o fecho da sessão será a vez da Corticeira Amorim e da Sonae Indústria apresentarem os resultados do primeiro trimestre.

(Notícia atualizada com mais informação às 8h30)