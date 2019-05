Banco do BCP na Polónia aumenta lucros e supera previsões

O Bank Millennium, banco polaco controlado pelo Banco Comercial Português, obteve lucros de 160 milhões de zlótis (37,3 milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano, um valor que corresponde a um crescimento de 3% face ao período homólogo.





Os resultados ficaram acima das estimativas dos analistas contactados pela Bloomberg, que apontavam para lucros de 148,5 milhões de zlótis. As previsões oscilavam entre 139 e 157 milhões de zlótis, pelo que os resultados superaram as estimativas de todos os analistas.

Em comunicado à CMVM, o BCP refere a unidade que polaca que controla a 50,1% obteve uma subida homóloga de 14,6% na margem financeira, enquanto as comissões aumentaram 1% face ao trimestre anterior e caíram 5,4% em termos homólogos, "devido a condições de mercado adversas".





Os custos operacionais cresceram 9% face o primeiro trimestre do ano passado "pressionados pelas contribuições obrigatórias para o Fundo de Resolução e Fundo de Garantia de Depósitos. O "cost to income", que mede a relação entre custos e receitas, baixou 1,3 pontos percentuais para 44,6%. Já o ROE, que mede o retorno dos capitais próprios, melhorou seis décimas para 10,3%, "influenciado por um forte aumento dos capitais próprios".





O Bank Millennium fechou o trimestre com um rácio de capital total (TCR) de 25,6% e um rácio de CET1 de 21,5%, após considerar a retenção dos resultados de 2018.





O BCP sintetiza que o banco polaco obteve uma "elevada qualidade dos ativos e liquidez" no primeiro trimestre, e "rácios de capital elevados".



As ações do BCP caem 0,12% para 0,2490 euros na abertura da sessão desta quarta-feira, 8 de maio.