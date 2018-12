PSI-20 despede-se de 2018 com maior valorização diária desde Abril

Na bolsa nacional o dia foi de ganhos generalizados, com muitas cotadas a recuperarem parte das perdas sofridas ao longo do ano. O PSI-20 avançou quase 2%.

A última sessão do ano na bolsa nacional foi mais curta e divergente da tendência registada no acumulado de 2018. O PSI-20 ganhou 1,81% para 4.731,47 pontos, o que aliado ao ganho também acima de 1% conseguido na sexta-feira, reduziu a perda acumulada em 2018 para 12,19%. Um pouco melhor do que o saldo negativo anual acima de 15% que registava na semana passada.

A subida de hoje do PSI-20 foi a mais pronunciada desde 5 de Abril, dia em que o índice português ganhou mais de 2%.

Na sessão de hoje, que terminou às 13:05 devido à celebração do Ano Novo, a praça portuguesa esteve a acompanhar a tendência de recuperação que também contagiou as praças europeias. O Stoxx600 ganha 0,46%, mas prepara-se para fechar 2018 com a maior queda desde 2008 (-13,2%), ano marcado pela falência do Lehman Brothers e da consequente crise financeira mundial.

Sobre a sessão desta segunda-feira há pouco para contar. Os ganhos foram generalizados, com destaque para os sectores da energia e pasta e papel.

A EDP valorizou 2,35% para 3,049 euros e a EDP Renováveis avançou 2,91% para 7,775 euros, no dia em que a empresa liderada por João Manso Neto revelou ter fechado um acordo para vender 80% de um portefólio nos EUA. O valor do encaixe não foi revelado, apenas é dito que o negócio avalia o total da empresa em 860 milhões de dólares.





Ainda no sector energético, a Galp Energia avançou 0,95% para 13,795 euros.



Na pasta e papel a Navigator valorizou 1,52% para 3,60 euros, a Altri somou 3,2% para 5,80 euros e a Semapa avançou 2,66% para 13,10 euros.