PSI-20 escapa às perdas da Europa com EDP Renováveis a subir mais de 3%

A bolsa nacional está a negociar em terreno positivo esta quarta-feira, 4 de março, pela terceira sessão consecutiva, com o PSI-20 a somar 0,58% para 4.918,40 pontos. Das 18 cotadas que formam o principal índice nacional, nove estão em alta, seis em queda e três inalteradas.

Lisboa consegue assim escapar ao sentimento negativo que marca a negociação na Europa, depois de a Fed ter decidido cortar os juros de emergência, em 50 pontos base, algo que não acontecia desde a crise financeira.

O movimento do banco central dos Estados Unidos alarmou os investidores e está a ditar um regresso às perdas nos mercados acionistas, depois da forte recuperação no início da semana.

Por cá, os ganhos estão a ser sustentados sobretudo pela EDP Renováveis, que valoriza 3,31% para 13,12 euros, depois de o Goldman Sachs ter melhorado a recomendação para as ações de neutral para comprar. O preço-alvo está fixado pelos analistas do Goldman Sachs em 14,50 euros, o que implica um potencial de valorização de 14% face ao fecho da sessão de ontem.

Ainda na energia, a EDP ganha 1,39% para 4,533 euros e a Galp Energia soma 0,19% para 12,88 euros.

A contribuir para a subida do PSI-20 estão ainda a Nos, que ganha 0,45% para 3,572 euros, e as cotadas do setor da pasta e do papel. Aqui, a Navigator sobe 0,56% para 2,854 euros, a Semapa avança 0,7% para 11,50 euros e a Altri ganha 0,73% para 4,936 euros.