A bolsa nacional fechou em alta esta sexta-feira, 29 de março, pela quarta sessão consecutiva, selando o seu melhor trimestre dos últimos quatro anos.





Na sessão de hoje, o PSI-20 valorizou 0,56% para 5.206,61 pontos, fixando em 10,04% a subida acumulada nos primeiros três meses deste ano, o melhor trimestre para a praça portuguesa desde o primeiro trimestre de 2015, em que valorizou 24,37%.





Na Europa, o cenário é semelhante, com o índice que reúne as 600 maiores empresas do Velho Continente, o Stoxx600, a somar uma valorização de mais de 12% nestes primeiros três meses do ano, em que as ações beneficiaram dos fortes resultados das empresas e das expectativas de que os bancos centrais vão pôr um travão na normalização da política monetária, perante a degradação das estimativas para o crescimento global.





Nesta altura, o Stoxx600 avança 0,49% para 378,68 pontos, animado sobretudo pelas cotadas do setor da mineração – que beneficiam da subida dos preços das matérias-primas – e do retalho, que estão a ser "puxadas" pelos fortes ganhos da H&M. A retalhista dispara quase 10% depois de ter revelado lucros acima do esperado, devido à redução dos descontos.





Foi precisamente uma cotada deste setor, a Jerónimo Martins, das que mais contribuiu para a subida do PSI-20 esta sexta-feira, com um avanço de 1,19% para 13,15 euros.





A suportar os ganhos estiveram ainda a Galp Energia e as cotadas do setor da pasta e do papel. Num dia de subidas do preço do petróleo nos mercados internacionais, a petrolífera nacional somou 1,06% para 14,28 euros, destacando-se em relação às outras cotadas da energia: a EDP subiu 0,03% para 3,505 euros, e REN valorizou 0,08% para 2,542 euros e a EDP Renováveis somou 0,71% para 8,50 euros.





No setor da pasta e do papel, a Navigator ganhou 0,99% para 4,08 euros, a Semapa subiu 0,69% para 14,52 euros e a Altri valorizou 1,01% para 6,98 euros.





Jerónimo Martins brilha no trimestre em que só duas cotadas caíram





A retalhista liderada por Pedro Soares dos Santos foi também a empresa do PSI-20 que mais "brilhou" no primeiro trimestre, com uma valorização acumulada de 27,18%. A empresa esteve a recuperar da descida de mais de 36% registada em 2018, e a beneficiar dos bons resultados do ano.



A contribuir para os ganhos da retalhista neste arranque de ano estiveram ainda as expectativas de que o governo da Polónia - onde a empresa opera através da Biedronka, responsável pela maior fatia do volume de negócios - poderia aliviar as restrições em relação à legislação que obriga ao encerramento das lojas ao domingo, assim como o plano de estímulos anunciado pelo Executivo que deverá impactar positivamente o consumo.



Logo a seguir à Jerónimo Martins, surge a Mota-Engil, com uma subida de 26,71%, e a Altri, com um avanço de 20,34%.



No lado contrário, com perdas no trimestre, há apenas dois nomes: a Ibersol, que desceu 2,03% e os CTT, que desvalorizaram 12,42%. A empresa de correios tem atingido sucessivos mínimos históricos, penalizada pelos fracos resultados e corte do dividendo, pelo aumento da concorrência e pela descida dos juros da dívida.



(Notícia atualizada às 17:02)