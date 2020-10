PSI-20 no vermelho com BCP a atingir novo mínimo histórico

A bolsa nacional fechou em queda, com o principal índice, o PSI-20, a cair 0,47% para os 4.086,96 pontos. A contribuir para a queda estiveram 13 cotadas no vermelho, contra apenas quatro no verde.Lá fora, os investidores seguiam igualmente pessimistas, abalados pela notícia de que Donald Trump testou positivo para a covid-19, sendo as incertezas quanto ao desfecho da doença suficientes para causar arrepios nas bolsas. Contudo, o presidente dos Estados Unidos anunciou que estará apenas com sintomas ligeiros, o que deixou a generalidade das bolsas europeias recuperarem mas com ganhos marginais.Em Lisboa, o BCP foi o peso pesado em destaque. O banco tomou a dianteira das perdas ao deslizar 2,38% para 7,79, tendo mesmo chegado a recuar 3,51% durante a sessão, uma descida que lhe valeu um novo mínimo histórico, os 7,7 cêntimos. Esta torna-se assim a sétima semana consecutiva que o banco termina em terreno negativo, depois de, no último mês, ter descido 18,64%.Os também pesados CTT ajudaram ao sentimento, apresentando uma descida de 2,13% para os 2,53 euros, seguidos da papeleira Semapa, que cede 1,85% para os 7,44 euros.Em contraciclo evidenciou-se a Mota-Engil, que subiu 2,65% para os 1,08 euros. Esta empresa consegue um balanço semanal positivo pela primeira semana em cinco, depois de, no conjunto do último mês, ter descido 31,22%.(Notícia atualizada às 16:56)