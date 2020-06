PSI-20 "reenviado" para o verde com CTT na frente

A bolsa nacional abriu com registo positivo, tal como as restantes praças da Europa. Por cá, CTT, Nos e BCP destacam-se no verde.

A bolsa nacional abriu em alta, com o principal índice, o PSI-20, a subir 0,33% para os 4.388,16 pontos. A bolsa portuguesa volta assim estar no verde, pela segunda sessão consecutiva, embora o acumulado da semana mostre perdas. A maioria das cotadas, 12, segue no verde, com as restantes a dividirem-se pelo vermelho e pela linha de água.





fragilidade verificada nas ações desta cotada, decorrente da pandemia, foi aproveitada por grandes investidores e pelos dirigentes para comprarem e reforçarem a sua posição na empresa de correios.



Mais abaixo na tabela mas ainda a contribuir para os ganhos estão as pesadas Nos e BCP, que somam, respetivamente, 0,57% para os 3,86 euros e 0,45% para os 11,05 euros.



A travar maiores ganhos estão as também pesadas EDP e Jerónimo Martins. A elétrica resvala 0,22% para os 4,17 euros depois ontem a State Street Corporation ter comunicado que deixou de de deter uma participação qualificada na EDP, tendo a sua posição na elétrica nacional passado de 2% para 1,74%.



No caso da Jerónimo Martins a queda é de 0,16% para os 15,76 euros. Os acionistas da retalhista aprovaram ontem a proposta do Conselho de Administração para a distribuição de um No topo da tabela seguem os CTT, que somam 1,67% para os 2,14 euros. AMais abaixo na tabela mas ainda a contribuir para os ganhos estão as pesadas Nos e BCP, que somam, respetivamente, 0,57% para os 3,86 euros e 0,45% para os 11,05 euros.A travar maiores ganhos estão as também pesadas EDP e Jerónimo Martins. A elétrica resvala 0,22% para os 4,17 euros depois ontem a State Street Corporation ter comunicado que deixou de de deter uma participação qualificada na EDP, tendo a sua posição na elétrica nacional passado de 2% para 1,74%.No caso da Jerónimo Martins a queda é de 0,16% para os 15,76 euros. Os acionistas da retalhista aprovaram ontem a proposta do Conselho de Administração para a distribuição de um dividendo bruto de 20,7 cêntimos por ação , um valor 40% abaixo dos 34,5 cêntimos inicialmente propostos, indicou ontem a dona do Pingo Doce.

Lá fora, os investidores acalmam os receios quanto ao aumento do número de casos com a esperança de que este aumento, além do possível efeito nefasto na recuperação económica, possa ser motivo para o lançamento de novos estímulos. Ontem, a Reserva Federal flexibilizou regras que libertarão mais capital para a banca, concedendo um sinal positivo entre números desapontantes do desemprego e as novas ondas de covid-19.