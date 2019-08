PSI-20 segue em baixa pela terceira sessão consecutiva

O PSI-20 desvaloriza 0,14% para os 4.791,5 pontos no arranque desta quinta-feira, 29 de agosto, acumulando três sessões de quedas. A negociação europeia nas restantes praças também está a iniciar-se em terreno negativo.





Por outro lado, em Itália, os sinais que chegam são positivos para os mercados. O presidente italiano, Sergio Mattarella, deverá mandatar o primeiro-ministro demissionário Giuseppe Conte para formar o Governo de coligação entre o Movimento 5 Estrelas e o Partido Democrático, os dois partidos mais votados das eleições de 2018. Com Matteo Salvini, líder da Liga, fora do arco do poder, os investidores estão mais otimistas quanto à evolução da economia italiana e da relação com a Comissão Europeia.Em Lisboa, cotadas como o BCP, a Galp Energia e a Nos seguem em baixa. No caso do BCP, o banco desvaloriza 0,2% para os 19,5 cêntimos ao ser penalizado por uma decisão desfavorável à sua operação na Polónia. As ações da Nos perdem 0,48% para os 5,17 euros.Já as ações da Mota-Engil seguem a subir 0,53% para os 1,891 euros. A cotada revelou antes da abertura da praça lisboeta que registou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido de 8 milhões de euros , o que significa um aumento de 41,6% face ao mesmo período de 2018.A travar maiores perdas no PSI-20 estão também cotadas como a Pharol, a Navigator e a Ramada. A Pharol recupera 1,03% para os 10,72 cêntimos após várias sessões de quedas consecutivas. A Navigator sobe 1,34% para os 3,032 euros e a Ramada valoriza 1,9% para os 6,42 euros.



Fora do PSI-20, o destaque vai para a queda dos títulos da Teixeira Duarte que desvalorizam 4,64% para os 11,3 cêntimos, após a construtora ter anunciado que o resultado do primeiro semestre sofreu uma queda de 29% face ao mesmo período do ano passado, atingindo os 12,3 milhões de euros.



(Notícia atualizada às 8h14 com mais informação)