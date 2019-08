Lucros da Mota-Engil crescem 42% para 8 milhões

A Mota-Engil registou no primeiro semestre deste ano um resultado líquido de 8 milhões de euros, o que significa um aumento de 41,6% face ao mesmo período de 2018.

De acordo com os resultados semestrais que o grupo divulgou esta quinta-feira à CMVM, o volume de negócios cresceu 7,5% para 1.344 milhões de euros, "um valor recorde no grupo num primeiro semestre", afirma.

Para isso contribuiu designadamente o crescimento de 25% da atividade em África, onde o volume de negócios somou 453 milhões de euros.

Na América Latina, a faturação do grupo somou 457 milhões de euros, enquanto a Europa contribuiu com 407 milhões.

Já o EBITDA avançou 9,9% até junho, atingindo 194 milhões, com a margem a fixar-se nos 14,4%. Neste indicador a Mota-Engil salienta o crescimento de 11% em África, mas sobretudo na América Latina onde o EBITDA subiu 39%.

Ao nível do desempenho financeiro, o grupo registou um nível de investimento (CAPEX) de 107 milhões de euros, sendo a sua maior parte efetuado em África e na América Latina, e relacionado com contratos de médio e longo prazo no segmento de Ambiente e Energia.

A dívida manteve-se em 1.067 milhões de euros, com o indicador de dívida líquida/EBITDA nos 2,5.

Relativamente à carteira de encomendas, o grupo atingiu em junho os 5,2 mil milhões de euros, com África a representar 51%. Neste montante não estão contabilizados os novos contratos anunciados em agosto no Brasil, Panamá e México.

A carteira de encomendas na Europa é de 1.298 milhões de euros, representando 25% do total, acima da América Latina, com um peso de 24%. Em África as obras em carteira somam 2.648 milhões de euros.