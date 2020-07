PSI-20 segue perdas da Europa com 14 cotadas no vermelho

O PSI-20 abriu a cair 0,69% para 4.507,38 pontos, com14 cotadas a negociar em queda, duas em alta e outras tantas sem variação.



A bolsa portuguesa segue o desempenho negativo das praças europeias e asiáticas, que estão no vermelho devido ao agravar das relações entre os Estados Unidos e a China.





O Governo chinês ordenou o encerramento do consulado dos EUA na cidade de Chengdu, no sudoeste da China, retaliando contra a decisão de Washington de encerrar o consulado chinês em Houston. A decisão constitui "uma resposta legítima e necessária às medidas irracionais dos Estados Unidos", defendeu em comunicado o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China.Os resultados da Intel contribuem para a queda das bolsas, já que a tecnológica afundou mais de 10% depois de anunciar que a sua tecnologia de chips de 7 nanómetros está com seis meses de atraso.Na bolsa portuguesa a tendência é de quedas generalizadas, com o Grupo EDP a liderar as quedas no PSI-20, corrigindo dos ganhos recentes. As ações da EDP Renováveis recuam de máximos com uma queda de 1,24% para 14,36 euros e a EDP desvaloriza 0,62% para 4,518 euros. No segundo dia a negociar em bolsa os direitos de subscrição do aumento de capital da elétrica descem 3,6% para 10,7 cêntimos, continuando a negociar a prémio face às ações.Entre s restantes pesos pesados, a Galp Energia desce 0,48% para 10,30 euros, a Jerónimo Martins cede 0,51% para 14,50 euros e o BCP desvaloriza 0,57% para 0,1051 euros.A Pharol, que apresenta hoje os resultados do primeiro semestre, é das poucas cotadas do PSI-20 a negociar em terreno positivo (+0,54% para 0,112 euros).A Nos, que ontem disparou quase 10% em reação aos resultados, está a descer 0,71% para 3,942 euros.