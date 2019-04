PSI-20 sobe mais de 1% com Jerónimo Martins em máximos de 13 meses e meio

Esta foi também a maior valorização diária da Jerónimo Martins desde 15 de janeiro último, dia em que a empresa apresentou os resultados referentes ao exercício financeiro de 2018.





Já o BCP pôs fim a uma série de cinco sessões seguidas a acumular perdas, ao ganhar 1,06% para 0,25 euros, o que acontece depois de ontem o



2 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, contribuíram para a prestação positiva da retalhista. Continuando no setor do retalho, a Sonae fechou com uma subida de 0,46% para 0,99 euros.Já o BCP pôs fim a uma série de cinco sessões seguidas a acumular perdas, ao ganhar 1,06% para 0,25 euros, o que acontece depois de ontem o CaixaBank BPI ter antecipado que o banco liderado por Miguel Maya tenha obtido lucros superiores a 100 milhões de euros nos primeiros três meses de 2018, o que a confirmar-se representa um aumento superior a 30% face ao período homólogo.

O índice PSI-20 encerrou a sessão desta sexta-feira, 26 de abril, a ganhar 1,28% para 5.420,07 pontos, com 11 cotadas em alta, quatro em queda e três inalteradas, e em linha com a tendência de ganhos também verificada nas principais bolsas europeias. Num dia em que transacionou no valor mais elevado desde o passado dia 16 de abril, a bolsa nacional acaba por também completar a semana que agora termina com saldo acumulado positivo.Impulsionado em especial pelas valorizações conseguidas pelos setores automóvel e das telecomunicações, o índice de referência europeu Stoxx600, que agrega as 600 maiores cotadas do Velho Continente, segue em alta, interrompendo também um ciclo de dois dias consecutivos no vermelho.No plano nacional os maiores destaques da sessão couberam à Jerónimo Martins e ao BCP. A retalhista avançou 6,59% para 14,80 euros, numa sessão em que tocou nos 15,10 euros, cotação que representa um máximo de quase 13 meses e meio (desde 16 de março de 2018).Os resultados do primeiro trimestre reportados ao início desta manhã pela dona dos supermercados Pingo Doce, que registou lucros de 7

Nota positiva ainda para a Altri que somou 1,91% para 7,19 euros. Também com subidas superiores a 1% e a impulsionar a praça lisboeta esteve a Mota-Engil (+1,18% para 2,41 euros), a Semapa (+1,09% para 14,86 euros) e a Nos (+1,01% para 6,03 euros).





Já a impedir uma maior subida do principal índice nacional esteve a Galp Energia, que deslizou 0,23% para 14,985 euros, bem como a Pharol (-1,47% para 0,16 euros).





