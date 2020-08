PSI-20 sobe pelo terceiro dia com Galp, EDP e CTT a ganharem em torno de 2%

A bolsa nacional encerrou em alta esta quarta-feira, 12 de agosto, pela terceira sessão consecutiva, acompanhando a tendência de subida que se estende aos mercados acionistas globais.



Com 17 cotadas em alta e uma em queda, o PSI-20 avançou 1,07% para 4481,69 pontos.



Na Europa, os ganhos são generalizados, com os principais índices a valorizarem em torno de 1% e a beneficiarem do regresso do apetite pelo risco por parte dos investidores. Este apetite, por seu lado, tem sido impulsionado por um conjunto de dados económicos positivos, desde a China aos Estados Unidos, pelos avanços registados na corrida por um vacina contra a covid-19 e ainda por alguns sinais de progresso no combate à pandemia em determinadas regiões do globo.



Nesta altura, assiste-se nas bolsas a uma rotação de setores, com os investidores a privilegiarem a banca e a desfazerem-se dos títulos dos chamados "campeões da pandemia" como a tecnologia e a saúde.



O índice de referência para a Europa, o Stoxx600, sobe 1,03% para 374,58 pontos, com o setor das telecomunicações em destaque depois de a Liberty Global ter concordado em comprar a Sunrise Communications num negócio que avalia a operadora suíça em cerca de 5,4 mil milhões de dólares.



Depois das quedas de julho, as ações europeias já sobem mais de 4,5% em agosto, superando o desempenho das pares norte-americanas. À medida que a época de resultados avança, os investidores estão a voltar a comprar ações de setores mais atingidos pela pandemia, incluindo viagens, automóvel e media, que estão entre os setores com melhor desempenho até agora este mês.





Por cá, a Galp, a EDP e os CTT foram das cotadas que mais animaram o PSI-20. A EDP valorizou 1,77% para 4,417 euros, os CTT avançaram 2,15% para 2,845 euros e a Galp subiu 2,02% para 9,806 euros, depois de o banco Exane BNP Paribas ter aumentado a recomendação da petrolífera portuguesa de "Neutral" para "Outperform", apesar do ano desafiante que a petrolífera está a ter.





Apesar do aumento na recomendação, os analistas do banco de investimento francês optaram por manter o preço-alvo inalterado nos 11,50 euros por ação, o que implica um retorno potencial de 19% face ao valor do fecho da sessão de ontem.





Ainda na energia, a EDP Renováveis subiu 0,57% para 14,02 euros.





A contribuir para os ganhos do PSI-20 estiveram também o BCP, com uma subida de 0,85% para 10,71 euros, e a Jerónimo Martins, a somar 1,21% para 14,185 euros.