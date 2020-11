PSI-20 soma mais de 1% com mais de metade das cotadas fortes no verde

Leia Também Europa regista maior subida desde março com euforia sobre vacina promissora e vitória de Biden. Petróleo e juros disparam

A bolsa nacional está a subir, com o índice nacional PSI-20 a somar 1,44% para os 4.098,90 pontos. Todas as cotadas, exceto duas, estão a valorizar.As presidenciais norte-americanas, que têm dominado a agenda, chegaram este fim-de-semana ao desfecho pelo qual os mercados aguardavam: a vitória de Joe Biden. Assim, as ações mundiais estão a aplaudir os resultados e a rejubilar na esperança de mais estabilidade e estímulos para a maior economia do mundo.Por cá, os pesos pesados EDP, BCP, EDP Renováveis e Galp juntam-se todos no verde a avançar mais de 1%.Neste grupo a elétrica vai à frente, com um ganho de 1,74% para os 4,45 euros, e é seguida pelo BCP, que mostra uma soma de 1,58% para os 7,73 cêntimos. A EDP Renováveis posiciona-se depois, avançando 1,43% para os 17,06 euros e finalmente a Galp eleva-se 1,19% para os 7,12 euros.A petrolífera avança num dia de ganhos pujantes para o petróleo, acima dos 2%, agraciado pelas perspetivas de aumento da procura que se esperam da liderança de Biden.Ainda em Lisboa, a Mota-Engil destaca-se no topo da tabela, com uma valorização de 3,64% para os 1,14 euros, num dia em que a China volta a dar sinais de uma evolução positiva da economia.(Notícia atualizada às 08:20)