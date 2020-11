09.11.2020

Europa ganha mais de 400 mil milhões de euros com otimismo em torno da vacina

As principais praças europeias registaram o seu melhor dia desde março, com esperanças renovadas numa vacina capaz de travar a atual pandemia.



Só na sessão de hoje o índice de referência para a região, o Stoxx 600, ganhou mais de 400 mil milhões de euros em capitalização de mercado, registando uma subida de 4%.



Entre os setores destacaram-se a banca (+12%) - que teve o seu melhor dia desde 2010 - e a energia (+10%), graças à maior valorização dos preços do petróleo desde maio deste nao.



Logo atrás, outros dos setores que têm sido afetados pela pandemia, como é o caso do turismo (+7%), assinalaram algumas das maiores subidas.



Os índices europeus aceleraram os ganhos depois da Pfizer, que está a desenvolver com a BioNTech, ter anunciado que a vacina que está a desenvolver previne 90% das infeções pelo novo coronavírus. As perspetivas iniciais apontavam para uma prevenção entre os 60% e os 70%.



São, por isso, notícias encorajadoras para a obtenção de uma vacina capaz de conter a propagação da atual pandemia. Agora, as farmacêuticas em causa estimam conseguir uma autorização ainda este mês, por parte do governo dos Estados Unidos, que certifique a segurança do antídoto.



Até este anúncio, as bolsas europeias estavam a registar ganhos em torno dos 2%, animadas com a vitória de Joe Biden, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, uma vez que se espera que garanta mais estabilidade aos mercados, no futuro.