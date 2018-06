PSI-20 valoriza pelo quinto dia com BCP a ganhar mais de 1,5%

A bolsa lisboeta começou o dia a negociar em alta, no quinto dia consecutivo de ganhos para o PSI-20. Com uma subida superior a 1,5%, o BCP é a cotada que mais está a impulsionar a bolsa nacional.

O PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira, 5 de Junho, a ganhar 0,26% para 5.598,63 pontos, com 10 cotadas a negociar em alta, quatro em queda e quatro inalteradas. A praça lisboeta está assim a negociar em máximos de 25 de Maio, recuperandod as perdas acumuladas na semana passada.Na quinta sessão seguida em que o principal índice nacional transacciona em terreno positivo, o PSI-20 contraria a tendência de queda registada nas principais praças europeias neste início de negociação bolsista na Europa.

A contribuir de forma decisiva para este arranque positivo em Lisboa está sobretudo o BCP que avança 1,61% para 0,2715 euros.

Também em alta abriram as cotadas do sector do papel, designadamente a Navigator que soma 0,27% para 5,58 euros, cotação que representa um novo máximo histórico para a cotada. A Altri abriu a avançar 0,87% oara 8,07 euros enquanto a Semapa negoceia inalterada na cotação de fecho (22 euros) desta segunda-feira.



apresentado , segundo o jornal Glos Wielkopolskia, a proposta mais elevada para comprar a rival polaca Piotr i Pawel.

No sector do retalho o sentimento divide-se, com a Sonae a apreciar 0,67% para 1,053 euros e a Jerónimo Martins a perder 0,22% para 13,665 euros, isto depois de a dona dos supermercados Pingo Doce ter A travar uma maior subida da praça lisboeta está o grupo EDP, com a EDP a recuar 0,26% para 3,41 euros, a EDP Renováveis a cair 0,24% para 8,15 euros. Ainda no sector energético, a Galp Energia soma 0,12% para 16,07 euros e a REN permanece inalterada nos 2,37 euros.(Notícia actualizada às 8:13)