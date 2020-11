PSI-20 volta a aproximar-se de máximos de agosto com novo disparo do BCP

norte-americana Pfizer ter anunciado que a vacina que desenvolveu com a germânica BioNTech mostrou uma taxa de sucesso de 95% , no seu último teste à sua eficácia na prevenção do coronavírus.

A empresa revelou ainda ter já registado os dados de segurança necessários para submeter o pedido de aprovação junto da Food and Drug Administration - a entidade reguladora -, pelo que vai avançar com uma requisição de emergência para a sua aprovação, nos próximos dias.





No resto da praça portuguesa, a EDP terminou o dia com uma subida de 0,09% para os 4,454 euros por ação, enquanto que a EDP Renováveis valorizou 0,35% para os 17,08 euros por ação. ao longo da sessão os títulos chegaram a valorizar 10,75% para 11,44 cêntimos. Esta é a cotação intraday mais elevada desde 24 de junho e traduz já uma recuperação de 70% face ao mínimo histórico atingido a 28 de outubro nos 6,81 cêntimos.

O índice PSI-20 fechou a sessão desta quarta-feira a valorizar 1,19% para os 4.417,72 pontos, acompanhando o ritmo do resto da Europa, num dia em que a Pfizer anunciou uma eficácia final de 95% da sua vacina anti-coronavírus.O sentimento foi globalmente positivo, tendo melhorado após aPor cá, foi novamente o BCP a liderar os ganhos ao avançar 9,87% para os 11,35 cêntimos por ação. Para além do cenário externo positivo, as ações do banco liderado por Miguel Maya tiveram ainda o apoioAssim, e com este batido de notícias favoráveis,