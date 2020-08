PSI-20 volta a perder com Galp e Nos a cederem mais de 1%

A bolsa nacional fechou a perder, com o PSI-20 a descer 0,25% para os 4.367,31 pontos. Esta foi a segunda sessão consecutiva em que o índice se posicionou em terreno negativo, mas, ainda assim, o saldo da semana é positivo em mais de 1,5%. Desta forma, nas últimas seis semanas, o índice nacional apenas registou uma descida acumulada, na semana passada.



Hoje, o dia foi misto para a Europa, com as principais praças a dividirem-se entre o verde e o vermelho. A pressionar estão os dados do emprego divulgados esta sexta-feira, que revelam uma forte desaceleração no crescimento do emprego nos Estados Unidos, mas também as tensões entre Washington e Pequim. Ainda assim, existe a esperança de que Washington consiga avançar esta sexta-feira com um novo pacote de estímulos, o qual tem sido trabalhado nos últimos dias.



Por cá, Galp, Nos e EDP foram os pesos pesados a travar o desempenho do índice.



A Galp cedeu 1,70% para os 9,15 euros, assumindo o topo das perdas e seguindo em sintonia com os preços do petróleo. O barril de Brent segue a resvalar 1,22% para os 44,54 dólares, com as tensões entre Estados Unidos e China a pesarem nas perspetivas da procura.



A Nos ocupa o terceiro lugar do pódio com uma queda de 1,14%. Já a elétrica recua no dia em que anunciou que o aumento de capital foi "totalmente subscrito". Em comunicado enviado à CMVM revelou que "a procura total registada no presente aumento de capital representou cerca de 256% do montante da oferta". Os títulos desta cotada deslizam 0,73% para os 4,38 euros.



Do lado dos ganhos, contudo, a EDP Renováveis faz de contrapeso, e soma 0,72% para os 14 euros.