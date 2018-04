PSI-20 volta ao verde com BCP a subir 3% e Mota-Engil a ganhar 4,5%

Também a contribuir para a subida do PSI-20 esteve a Mota-Engil que somou 4,43% para 3,42 euros, no quarto dia consecutivo de ganhos para a construtora. Nota de destaque ainda para a Semapa que ganhou 2,07% para 18,72 euros.Continuando no sector do papel verifica-se que predominou o optimismo. A Navigator cresceu 0,34% para 4,706 euros numa altura em que a imprensa brasileira avança que a cotada é uma das interessadas na aquisição da Lwarcel , enquanto a Altri subiu 0,73% para 5,54 euros.No sector das telecomunicações o sentimento dividiu-se, com a Nos a apreciar 0,29% para 4,884 euros e a Pharol a perder 3,75% para 0,1978 euros, isto depois de a brasileira Oi, detida em 22,24% pela cotada portuguesa, ter revelado que os seus credores podem ficar com 72,12% do capital da empresa , o que significa a diluição da posição dos actuais accionistas, entre eles a Pharol. A cotada transaccionou em mínimos de 6 de Fevereiro

O sector energético também esteve junto no apoio à boa prestação da bolsa nacional. A EDP Renováveis cresceu 0,19% para 8,02 euros, a EDP subiu ligeiros 0,06% para 3,151 euros, a Galp Energia ganhou 0,19% para 16,175 euros e a REN somou 0,39% para 2,56 euros.



Já os CTT e o sector do retalho impediram uma subida mais acentuada do PSI-20. Os correios nacionais resvalaram 2,57% para 3,03 euros, numa sessão em que ao negociarem nos 2,98 euros estabeleceram um novo mínimo histórico. A cotação dos CTT nunca havia estado abaixo dos 3 euros por acção.



Por fim, a Jerónimo Martins recuou 0,97% para 14,335 euros e a Sonae perdeu 0,54% para 1,104 euros.



(Notícia actualizada às 16:55)