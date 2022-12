PSI abre a última sessão do ano no vermelho. Família EDP lidera queda

A bolsa de Lisboa começou esta sexta-feira a negociar em terreno negativo, naquele que é o último dia de negociação do ano. O principal índice da bolsa nacional retoma assim as perdas, depois de ontem ter encerrado a subir mais de 1% num dia pleno de ganhos.O PSI recua 0,53% para 5.767,24 pontos. Na Europa a negociação também se vai desenrolando no vermelho, anulando perspetivas de um "rally" de ano novo e que faz assim justiça a um 2022 extremamente volátil.Dos 15 títulos que fazem parte do principal índice nacional, 11 negoceiam em terreno negativo, três estão ainda inalterados e apenas uma cotada regista ganhos.A registar a maior queda está a EDP Renováveis, que perde 0,95%, acompanhada pela casa-mãe, a EDP que cai igualmente 0,95%. A fechar o pódio está o BCP que desvaloriza 0,74%.Entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins recua 0,49% e a Galp desliza 0,12%.Inalteradas estão a Corticeira Amorim, Mota-Engil e Semapa e a valorizar estão apenas os CTT que avançam 0,32%.