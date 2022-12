Lisboa quebra "maldição do Natal" e fecha com pleno de subidas

Após dois dias negativos no regresso da negociação após a pausa de Natal, o PSI regressou esta quinta-feira aos ganhos e de forma clara. O índice nacional fechou a subir 1,18%, para os 5.797,76 pontos e com todas as 15 cotadas no verde. Lisboa superou o desempenho das principais praças europeias.O BCP brilhou mais do que os pares ao valorizar 3,92%, para os 0,1486 euros, máximo de três semanas.No pódio dos ganhos surgem ainda a Nos, que subiu 1,75%, para os 3,844 euros, e a Corticeira Amorim, com uma valorização de 1,49%, para 8,86 euros.Na energia, a EDP Renováveis avançou 1,4%, para os 20,95 euros, enquanto a Greenvolt subiu 1,13%, até aos 8,04 euros, e a EDP ganhou 1,07%, fechando nos 4,734 euros. A REN valorizou 0,59%, para os 2,55 euros, e a Galp acabou por ser a cotada com os ganhos mais modestos: 0,16%, terminando o dia nos 12,715 euros.Nota ainda para a subida de 0,69%, para os 20,40 euros, da Jerónimo Martins, enquanto a Sonae ganhou 1,19%, encerrando a valer 0,938 euros.