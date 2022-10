PSI cede mais de 1% no arranque. Grupo EDP lidera perdas

Leia Também Energia pressiona Lisboa. PSI fecha em mínimos de 14 meses

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de negociação desta quinta-feira a cair, em linha com os principais mercados europeus que estão a esta hora também pintados a vermelho. Os investidores continuam receosos em relação ao risco de uma recessão económica global, num dia em que serão divulgados os dados da inflação de setembro dos Estados Unidos.Por cá também o INE vai revelar ao detalhe os preços ao consumidor do mês passado, o que também poderá influenciar a negociação portuguesa. Depois de ontem ter batido mínimos de 14 meses, esta manhã, nos primeiros minutos da negociação, o PSI recuava 1,16% para os 5.130,14 pontos, com 12 cotadas em baixa, apenas uma a subir e duas inalteradas face à sessão de negociação de quarta-feira.O grupo EDP é o que mais pressiona o principal índice português - depois de já ontem o setor energético ter sido o que mais castigou a bolsa de Lisboa. A EDP Renováveis cede 2,59% enquanto a casa mãe cai 1,88%.Com fracos desempenhos, e desvalorizações acima de 1%, estão também a Nos (-1,80%) - com os analistas a antecipar que nos resultados do terceiro trimestre as vendas de bilheteiras tenham sido mais moderadas, - o BCP (-1,26%) - mesmo depois de o CEO do braço polaco do banco ter posto de parte um resgate financeiro - a REN (-1,26%) e a Greenvolt (-1,01%).Pelos restantes pesos pesados da bolsa de Lisboa, a Galp Energia desvaloriza 0,78%, a acompanhar o movimento de queda do petróleo nos mercados internacionais, e a Jerónimo Martins cede 0,70%.A Mota-Engil, por outro lado, é a única empresa com sinal verde, depois de a cotada ter elevado o montante total das duas ofertas de subscrição que tem em curso de 50 milhões para 70 milhões de euros.A Corticeira Amorim e a Semapa mantinham-se inalteradas no arranque da negociação.