Energia pressiona Lisboa. PSI fecha em mínimos de 14 meses

O PSI recuou 1,86%, para os 5.190,28 pontos, sendo a praça europeia com pior desempenho esta quarta-feira. O índice nacional terminou o dia em mínimos desde 12 de agosto do ano passado, pressionado pelo setor energético.Das 15 empresas representadas no PSI, apenas quatro encerraram no verde, enquanto as restantes 11 fecharam no vermelho.As cotadas da energia comandaram as perdas do dia: a Greenvolt afundou 4,95%, a Galp caiu 4,82%, a EDP Renováveis perdeu 3,84%, a EDP recuou 3,1% e a REN caiu 2,05%.Dos restantes pesos pesados, a Jerónimo Martins também não escapou à "maré vermelha", perdendo 0,85%, para os 18,66 euros.Pela positiva destacou-se o setor papeleiro: a Altri avançou 0,39% e a Navigator ganhou 0,28%.Ainda no verde terminaram o dia a Sonae, que assim divergiu da dona do Pingo Doce, ao subir 0,29%, e o BCP, que valorizou 0,16%, para os 0,1275 euros, no dia em que o CEO do Bank Millennium, filial polaca do banco liderado por Miguel Maya, garantiu que não será necessário um aumento de capital