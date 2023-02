PSI fecha segundo dia de ganhos com Sonae e Galp a subirem mais de 2%

A bolsa de Lisboa fechou em terreno positivo - pelo segundo dia consecutivo - em linha com as restantes praças europeias. O PSI subiu 0,77% para 6.001,45 pontos, com dez cotadas a registar ganhos, três perdas e duas inalteradas.A Sonae foi a empresa que mais valorizou, tendo fechado em máximos de setembro do ano passado, com um avanço de 2,53% para os 1,013 euros. Também a Galp - um dos pesos pesados do PSI - fechou entre as empresas com maior valorização, tendo somado 2,09% para os 11,945 euros.

Também a EDP Renováveis, a Nos e os CTT somaram ganhos de mais de 1%. O braço energético da EDP avançou 1,93% para 20,04 euros, a operadora de telecomunicações cresceu 1,25% para 4,202 euros e os Correios de Portugal valorizaram 1,21% para 3,75 euros.

Ainda do lado das subidas, a Corticeira Amorim aumentou 1,16% para 9,58 euros, a Jerónimo Martins – cotada com mais peso no índice – somou 1% para 20,24 euros e a Altri avançou 0,66% para 4,572 euros.



A travar maiores ganhos esteve o BCP, que cedeu 1,16% para 20,46 cêntimos. A Mota-Engil e a EDP também fecharam o dia com quedas de 1% para os 1,990 euros e de 0,24% para os 4,636 euros, respetivamente.



Já a Semapa e a REN terminaram o dia inalteradas, com as ações a valerem 13,20 euros e 2,54 euros, respetivamente.





Notícia atualizada às 16h51