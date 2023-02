Energia pressiona arranque em Lisboa. Navigator em máximos de um mês

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em terreno negativo, pressionada sobretudo pelo setor energético e com o BCP no leme das perdas.O PSI começou as negociações a desvalorizar 0,45% para 5.974,23 pontos. Das 15 cotadas que compõem o índice, nove começaram o dia no vermelho, cinco no verde e uma permanece inalterada.

O banco liderado por Miguel Maya segue a cair 1,96% para 0,2010 euros, dando continuidade às perdas desta quinta-feira. Esta quinta-feira, já depois da sessão lisboeta, o Bank Millennium – detido em 50,1% pelo BCP – reagiu ao parecer de um advogado-geral do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre o caso dos empréstimos em francos suíços.

Anthony Collin defendeu que, em casos que os acordos de crédito sejam contestados, os bancos não podem pedir pagamentos para além do reembolso do crédito principal.

Numa reação por escrito enviada à Bloomberg, o banco polaco recordou que o parecer do advogado-geral não significa uma decisão e recordou que, até ao momento, já celebrou 7.943 acordos com clientes relativos a esta matéria.

Entre os pesos pesados, o setor energético é o que mais pressiona. A EDP Renováveis perde 1,15% para 19,81 euros, enquanto a empresa-mãe desvaloriza 0,47% para 4,61 euros. A Galp subtrai 0,75% para 11,85 euros. Por sua vez, a Greenvolt cai 1,08% para 7,34 euros. Já a REN soma 0,20% para 2,55 euros.



A Navigator foi a que mais contrariou a tendência, tendo escalado 3,18% para 3,37 euros - alcançando máximos de um mês - depois de esta quinta-feira ter apresentado resultados.



Os lucros da papeleira cresceram 129% para 392 milhões de euros o ano passado. Além disso, a companhia liderada por António Redondo anunciou que vai propor à assembleia geral de acionistas uma distribuição adicional de dividendos às ações em circulação, relativa a 2022, no montante bruto de 0,2812 euros por ação.

Entre as papeleiras, além da subida da Navigator, a Altri cresce 0,17% para 4,58 euros enquanto a Semapa perde 0,45% para 13,14 euros.

Também no retalho o sentimento é misto com a Sonae a ganhar 0,59% para 1,02 euros e a Jerónimo Martins a perder 0,30% para 20,18 euros.





(Notícia atualizada às 8h:37).