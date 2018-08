Queda da Pharol anula subidas da Galp e Jerónimo

O PSI-20 arrancou a última sessaõ da semana com um ganho de 0,01% para 5.487,60 pontos. No acumulado da semana, o principal índice nacional segue com uma queda de 2,5%, o que corresponde ao pior desempenh desde Fevereiro.



Entre os congéneres europeus o cenário não é definido, com alguns índices a subirem e outros a caírem, depois de um início da semana de quedas avultadas, devido aos receios de contágio da crise económica da Turquia, e à guerra comercial entre os EUA e a China.



Na bolsa nacional, o grande destaque é a Pharol, que está a descer 1,55% para 0,222 euros, depois de a empresa liderada por Palha da Silva ter convocado uma AG para 7 de Setembro, com um dos pontos da agenda a ser aprovar um aumento de capital de 26,89 milhões de euros para até 55,48 milhões, de modo a que a Pharol possa acorrer à segunda fase de recapitalização da operadora brasileira Oi.





Do lado oposto, e a evitar a descida da bolsa está a Galp Energia, ao subir 0,20% para 17,38 euros, bem como a Jerónimo Martins, que está a apreciar 0,27% para 12,955 euros.





Em alta está também a EDP, ao apreciar 0,12% para 3,404 euros. Já o BCP recua 0,23% para 0,255 euros.