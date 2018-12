Este contexto de incerteza e dúvidas sobre várias questões que abrangem várias geografias têm assim pesado na negociação bolsista, e Lisboa não é excepção.



A pesar na negociação está a Galp Energia, ao descer 1,56% para 13,85 euros, numa altura em que o preço do petróleo está a descer quase 2%, a reflectir os receios de abrandamento da economia conjugados com o aumento de produção dos EUA. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a descer 1,95% para 58,45 dólares.



O BCP também pressiona, ao ceder 0,8% para 0,2353 euros.



No retalho, a Jerónimo Martins cai 0,35% para 10,10 euros, enquanto a Sonae SGPS sobe 0,38% para 0,7985 euros.



(Notícia actualizada com mais informação)

O PSI-20 desce 0,35% para 4.714,06 pontos, com cinco cotadas em queda, nove em alta e quatro inalteradas. A bolsa nacional, que renova assim mínimos de Março de 2017, acompanha a tendência de queda das congéneres europeias.As praças europeias registaram ontem quedas pronunciadas, à semelhança do que aconteceu também nos EUA. São vários os factores que têm pressionado as bolsas, desde o abrandamento da economia mundial, à guerra comercial, passando pela incerteza em torno do Brexit. Recentemente os dados pouco animadores referentes ao sector do retalho também têm pesado na negociação.Esta terça-feira, 18 de Dezembro, começa a reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA, com os investidores à espera que seja anunciado o quarto aumento dos juros no país. Mas a grande questão será se o presidente da autoridade, Jerome Powell, vai deixar sinais sobre o futuro da política monetária.