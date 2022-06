Receios de recessão derrubam Wall Street

Um dia após terem fechado a subir mais de 2%, os principais índices de Wall Street terminaram a sessão desta quarta-feira com quedas ligeiras.As declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) perante o Senado, em que reiterou a determinação e compromisso em controlar a inflação mas admitindo o risco de recessão, penalizaram os mercados.O Dow Jones caiu 0,15%, para os 30.483,13 pontos, enquanto o S&P 500 cedeu 0,13%, fechando nos 3.759,89 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite alinhou com os pares e deslizou 0,15%, até aos 11.053,08 pontos.Na audiência no Senado, Jerome Powell não fez qualquer referência à dimensão das futuras subidas das taxas diretoras, mas admitiu implicitamente que até ao momento a Fed falhou nos seus objetivos de "domar" a inflação e considerou que alcançar uma aterragem suave da economia será difícil."Ele [Powell] admitiu que as taxas continuarão a subir, mas a Fed irá monitorizar os dados que forem divulgados, sugerindo que a Reserva Federal não estará em piloto automático na política restritiva", defendeu Joe Gilbert, gestor de portefólio da Integrity Asset Management, citado pela Bloomberg.Alguns analistas consideram, aliás, que o tom de Powell foi "menos hawkish do que o que se temia".Uma das grandes derrotadas do dia foi a tabaqueira Altria, com uma queda de mais de 9% após ser noticiado que o regulador norte-americano (FDA) irá proibir os cigarros eletrónicos da JUUL, na qual a dona da Philip Morris tem uma participação de cerca de 35%.