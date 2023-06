Receita para recordes da Jerónimo tem sabor polaco

Junho tem ficado marcado por sucessivos recordes para as ações da dona do Pingo Doce. Os investidores mostraram entusiasmo com os resultados do primeiro trimestre, em particular o crescimento do número de clientes e a robustez das margens.

