Recorde na bolsa francesa em 2021

Os números são traçados por analistas da Bloomberg e foram publicados pelo Le Monde no final de janeiro. "Segundo a estimativa elaborada pela agência Blooomberg a partir das previsões de analistas a 28 de janeiro, os resultados líquidos acumulados das empresas do CAC 40 deverá exceder os 137 mil milhões de euros, escrevia o jornal francês.





O montante representa um crescimento de 79% face ao valor registado em 2019, o ano anterior à pandemia. Nesse ano, os lucros agregados das cotadas do CAC 40 ascenderam a 79.500 euros.





Além da Bloomberg, também previsões publicadas pela FactSet davam conta que 24 empresas franceses deverão ter resultados recorde em 2021, sendo que 12 delas já apresentaram contas e alcançaram lucros nunca antes registados.





A Total, por exemplo, apresentou um resultado líquido de 13.563 milhões de euros no ano passado, acima dos 13.181 milhões registados em 2007, que até aqui marcava o valor mais elevado de sempre para a petrolífera.



Outros dois exemplos de resultados históricos são a LMVH e a L’Oreal. A marca de luxo dona da Louis Vuitton fechou o ano de 2021 com lucros de 12.036 milhões de euros, enquanto o grupo de cosmética alcançou um resultado líquido de 4.597 milhões.



Entre as cotadas francesas que já apresentaram contas constam ainda, por exemplo, a MircelorMittal com lucros de 12.653 milhões, o BNP Paribas com resultados de 8.332 millhões e o Crédit Agricole, a alcançar os 5.839 millhões.