Recuo nas tarifas aduaneiras dá novos recordes às bolsas americanas

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, a marcarem novos máximos históricos, impulsionadas pelas notícias de que os EUA e a China vão começaram a retirar gradualmente as tarifas alfandegárias já impostas, no âmbito do acordo comercial provisório alcançado e que deverá ser assinado em dezembro.

O Dow Jones fechou a somar 0,67% para 27.677,02 pontos, depois de marcar durante a sessão um máximo de todos os tempos nos 27.774,67 pontos.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 avançou 0,27% para 3.085,18 pontos, tendo a meio da jornada atingido um novo máximo histórico nos 3.097,77 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite ganhou 0,28% para 8.434,52 pontos, após ter, na negociação intradiária, fixado um novo recorde de sempre nos 8.483,16,39 pontos.

As bolsas do outro lado do Atlântico continuam a evoluir sobretudo ao ritmo das notícias que vão sendo veiculadas sobre a frente comercial.

Depois de ter sido avançado hoje de manhã pela China, e mais tarde pelos EUA, que – no âmbito do acordo comercial parcial entre as duas maiores economias do mundo, que deverá ser assinado em dezembro – as duas partes irão proceder à retirada das tarifas alfandegárias, de forma faseada, os investidores largaram os ativos considerados mais seguros (de refúgio), como as obrigações, o ouro e algumas moedas (dólar, iene e franco suíço, por exemplo) e acorreram às bolsas.

Foi o suficiente para se marcarem novos máximos históricos em Wall Street. Mais ao final do dia, os ganhos acabaram por perder algum vigor, devido a um relato da agência Reuters de que há alguma resistência da Casa Branca na questão da retirada das tarifas, mas os principais índices bolsistas mantiveram-se firmemente no verde.



Ontem, os índices norte-americanos inverteram para a baixa com os relatos de que a assinatura do acordo comercial parcial (de "fase um") entre Washington e Pequim não será este mês. A acontecer, será em dezembro. "O presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, poderão não conseguir assinar um acordo comercial parcial antes de dezembro, e já houve dois locais nos EUA que foram descartados para o encontro entre os dois líderes", disse à Bloomberg uma fonte próxima do processo.



Agora, passado esse "revés", o facto ter sido avançada a possibilidade de retirada de tarifas existentes e de não imposição de taxas alfandegárias previstas para dezembro foi o suficiente para dar novo fôlego ao mercado acionista.

Perante os recordes atingidos logo na abertura da sessão desta quinta-feira, e que foram superados ao longo da sessão, o presidente norte-americano, Donald Trump, celebrou no Twitter. Como é hábito, congratulou-se – na sua rede social de eleição – com este feito de Wall Street.





Stock Market up big today. A New Record. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2019